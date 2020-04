Die Regierungen in verschiedenen Ländern haben damit begonnen, die persönlichen und sozialen Einschränkungen zu verringern, mit denen die Verbreitung des Coronavirus verhindert werde sollte. Weitere Länder werden in den kommenden Wochen folgen. Alle versprechen, umsichtig vorzugehen und nichts zu überstürzen. Der heutige Chart vergleicht, in welchem Ausmass die wichtigste Aktion gegen Covid-19 in den einzelnen Ländern durchgesetzt wurde: das Abstandhalten oder, auf Neudeutsch, Social Distancing.

Anhand von Google-Mobility-Daten haben die Analysten der Bank Citi einen Index gebildet: Je tiefer der Wert ausfällt, umso ausgeprägter ist die Bewegungseinschränkung im betroffenen Land. Je höher der Index, desto geringer ist das Social Distancing.

Die Auswertung zeigt, wie unterschiedlich die Einschränkungen ausgefallen sind. In Europa führen Spanien und Italien die Liste an. Dort fielen die Bewegungsprofile um 71 resp. 67% geringer aus als zu Jahresbeginn. Am anderen Ende in Europa stehen Schweden, Tschechien und Deutschland, wo am Stichtag 11. April die Bewegungsfreiheit um nur 29 bis 32% eingeschränkt war. Citi verwendet die Aufstellung als Basis, um die wirtschaftlichen Folgen abzuschätzen. Dort, wo das soziale Leben stärker gebremst wurde, erwartet sie auch den grössten Einbruch im Konsum und der Binnenwirtschaft.

Am meisten betroffen sind demnach die Türkei und die Philippinen, aber auch Peru und Indien. Fast normal läuft das Leben hingegen in Südkorea und Taiwan ab. Die wirtschaftlichen Schäden halten sich dort in vergleichsweise engen Grenzen, vermuten die Analysten.

(Quelle: Citi)