Die Zahlen zum Bruttoinlandprodukt (BIP) von Volkswirtschaften sind träge Grössen. Das BIP wird nur auf Quartalsbasis veröffentlicht und darüber hinaus in der Regel erst ein bis zwei Monate nach Ende des Quartals, auf das sich die Berechnung bezieht. Zudem stehen oft noch Jahre später Revisionen der ursprünglich publizierten Zahlen an.

Für Prognostiker kommen die BIP-Zahlen oft zu spät, um aktuelle Entwicklungen zu erfassen. Ganz besonders in einer Krise wie der gegenwärtigen, in der die Investoren und die breite Bevölkerung sich nach Informationen sehnen, wohin die Reise gehen wird. Die Federal Reserve Bank in New York hat nun etwas Abhilfe zu diesem Informationsvakuum geschaffen.