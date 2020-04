Die Coronaviruspandemie stellt die Regierungen auf der ganzen Welt vor riesige Herausforderungen. Um den Schaden der Gesundheits- und der Wirtschaftskrise in Grenzen zu halten, müssen sie Milliarden in die Hand nehmen. Oder gar noch mehr.

In den USA erwarten Ökonomen der Deutschen Bank im Fiskaljahr 2020 ein Defizit von 4 Bio. $ – 4’000’000’000’000 $. Das entspricht 12’000 $ pro Kopf oder 21% der jährlichen Wirtschaftsleistung. So hoch war das Defizit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch nie.

Schuld am schiefen Haushalt ist aber nicht nur Corona. US-Präsident Donald Trump hat bereits vor den ausserordentlichen Fiskalprogrammen ein Haushaltsdefizit in einer Höhe verursacht, die normalerweise nur in Krisenzeiten erreicht wird. Im Fiskaljahr 2019 betrug das Loch in der Kasse bereits 984 Mrd. $ oder 5% der jährlichen Wirtschaftsleistung.

Das Defizit ist grösser als das jährliche Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP). Deshalb stiegen die Staatsschulden, die nicht im Besitz der öffentlichen Hand sind, im Verhältnis zum BIP unter Trump zuletzt auf fast 80%. Auf diesem Niveau waren sie bisher einzig kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals erklomm das Verhältnis mit 113% auch den bisherigen Gipfel.

Gemäss der Prognose der Deutschen Bank wird der Negativrekord aber bald übertroffen. Die Ökonomen rechnen mit einer Verschuldung von 125% des BIP bis 2030. Ausser, die Folgen der Pandemie sind schlimmer als erwartet. Dann sehen sie einen Wert von 150% bis Ende der Dekade.

(Quelle der Grafik: Deutsche Bank (DBK 5.672 0.41%))