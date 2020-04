Seit einer gefühlten Ewigkeit kämpfen in Japan Regierung und Notenbank gegen die Deflation. Und ebenso lange blicken die übrigen Industrieländer gespannt darauf, ob die immer neuen wirtschaftspolitischen Instrumente sich als wirksame Waffe gegen die sinkenden Preise herausstellen. Negativzinsen, systematische Anleihen- und Aktienkäufe, Kontrolle der Zinskurve: Es gibt kaum ein Mittel, das die Bank of Japan nicht getestet hat. In den vergangenen 25 Jahren blieb die Inflation trotzdem überwiegend schwach. Die Kernrate verharrte fast durchweg auf oder unter der Nulllinie. Deutlich darüber stieg sie nur in aussergewöhnlichen Fällen und dann immer nur kurz.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.