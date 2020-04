In Krisenzeiten kauft man sichere Häfen. Das ist eine alte Börsenweisheit… oder doch eher ein Auslaufmodell? Auf nichts ist mehr Verlass. Das Wirtschaftswachstum befindet sich im freien Fall, und die Anleger müssten sich eigentlich auf Schweizer Staatsobligationen und deutsche Bundesanleihen stürzen. Doch das geschieht derzeit nicht wirklich.

Anleihen der öffentlichen Hand werden als sichere Anlage betrachtet, sie können in Krisenzeiten im Kurs meist zulegen und so Verluste anderer Investments ausgleichen. Als die ersten Coronaschockwellen durch die Märkte gingen, hat sich die Rendite auf zehnjährige Bundesanleihen tatsächlich nach unten bewegt – und der Kurs somit nach oben. Doch der Tiefstand der Renditen war bereits am 9. März erreicht, seither steigen sie wieder.