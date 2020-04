Den Mächtigen gehört die Welt – oder die Börse. Zumindest gilt dies für das amerikanische Börsenbarometer S&P 500. Bereits in der Endphase der jahrelangen Bullenphase ist viel Geld der Anleger vor allem in die fünf grössten Unternehmen des Index geflossen: in Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft und Facebook. Doch die Kursverwerfungen während der Coronapandemie haben dazu geführt, dass die Konzentration nochmals deutlich gestiegen ist.

Wie der heutige Chart des Tages von Morgan Stanley zeigt, entsprechen die Top-fünf-Unternehmen im Index inzwischen 20% der gesamten Marktkapitalisierung des Index. Eine noch höhere Konzentration hatte es zuvor letztmals in den Siebzigerjahren während der Nifty-Fifty-Ära gegeben. Damals kauften Anleger hauptsächlich fünfzig Standardaktien, die als ideal für eine Kaufen-und-Halten-Strategie galten – ungeachtet ihrer stetig steigenden Bewertungen.