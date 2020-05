Die Weltwirtschaft tritt in eine neue Phase. Immer mehr Länder fahren die Restriktionen zurück, mit denen sie die Verbreitung der Pandemie einzudämmen versuchten. Seit heute Montag laufen selbst in Italien die Maschinen wieder. Zwei Monate war das produzierende Gewerbe im gesamten Land stillgelegt. Auch andere Staaten stehen kurz davor, ihre Einschränkungen zu lockern, beispielsweise die USA. Die Hoffnungen auf die Wirkung von Phase zwei sollten allerdings nicht allzu hoch angesetzt werden.

In China hatte die Normalisierung schon etwas früher eingesetzt. Trotzdem ist die dortige Wirtschaft vom Normalzustand noch weit entfernt. Der Chart führt den Neustart anhand von Indikatoren des täglichen Lebens nach. Die Kohleproduktion (grüne Linie), ein Indikator für den Energieverbrauch der Fabriken und der Privathaushalte, liegt immer noch ein Viertel unter dem Niveau von Anfang Jahr. Und der Transport – gemessen am Passagiervolumen von U- und S-Bahnen (dunkelblaue Linie) – ist zwar wieder in Fahrt gekommen. Aber das Aufkommen ist nur etwa halb so gross wie zuvor. Überraschend rasch haben sich die Hausverkäufe (hellblau) neu belebt, vielleicht weil hier zuvor auf Eis gelegte Geschäfte nun abgewickelt wurden. Weiterhin still steht dagegen der Kulturbetrieb: Die Ticketverkäufe (rot) liegen nach wie vor am Boden.