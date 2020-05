Im laufenden Jahr hat der Aktienmarkt viele Anleger auf dem falschen Fuss erwischt. Vor dem Absturz, der gegen Ende Februar begann, wiesen Investoren laut der Deutschen Bank ein im historischen Vergleich überdurchschnittliches Exposure in Aktien auf.

Als die Kurse dann purzelten und der Aktienmarkt den schnellsten Crash in der Geschichte erlebte, reduzierten die Anleger ihr Investment auf ein Extremniveau. Seither haben sie es zwar wieder erhöht, es notiert aber immer noch deutlich unter dem mehrjährigen Schnitt. Von der Erholungsrally haben demzufolge nur die wenigsten Anleger profitiert.

Einen rekordhohen Zufluss sahen in den vergangenen Wochen hingegen Geldmarktfonds. Mit mehr als 1 Bio. $ in acht Wochen war das Volumen dreimal so gross wie nach dem Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers während der Finanzkrise 2008.

Zufluss in Geldmarktfonds

Zuletzt wieder in der Gunst gestiegen sind – dank den Rettungsaktionen der Zentralbanken – auch Anleihenfonds. Bei Aktien geben sich die Anleger hingegen zurückhaltend.

Kaum aufgestockt haben laut der Deutschen Bank automatische Strategien. Dazu gehören unter anderem solche, die ein Volatilitätsziel verfolgen, bei verschiedenen Anlageklassen den gleichen Risikobeitrag anvisieren oder auf den bestehenden Trend setzen. Von einem Aktienexposure wie vor dem Absturz sind sie weit entfernt.

Einige Aktien trotzen aber der allgemeinen Unbeliebtheit. Technologieunternehmen stehen seit Monaten in der Gunst der Anleger. Das Coronavirus hat daran nicht viel geändert. Von einem Zufluss profitierten zudem jüngst auch der Energiesektor sowie die Gesundheitsbranche. Anders sieht es bei den Branchen Finanz und Industrie aus. Sie leiden unter einem Abfluss.

Aktienzufluss gemäss Sektoren

(Quelle der Grafiken: Deutsche Bank)