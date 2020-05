Ein Gespenst ist an die Märkte zurückgekehrt: Wird bald auch die amerikanische Notenbank einen negativen Leitzins festlegen? Sie würde damit nachholen, was im Euroraum, in Japan und der Schweiz bereits seit langem praktiziert wird. Das Federal Reserve hat diese Option stets abgestritten. Aber am Freitag zeigten die Preise am Markt für Zinsderivate in eine andere Richtung.

Die Futures auf 30-Tage-Federal-Funds notierten erstmals über 100%. Das ist gleichbedeutend mit einem Fed-Funds-Satz unter 0%. Die Futures gelten weithin als Mass für die Zinserwartungen des Marktes. Die US-Zentralbank hat als Leitzins die Fed Funds gewählt, für die sie ein Zielband festgelegt hat. Momentan läuft es von 0 bis 0,25%. Der Futures-Kontrakt für die Fed Funds mit Termin März 2021 zeigte am Freitag einen US-Leitzins von –0,05% an.