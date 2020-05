Wiederholt hat die derzeitige Krise gezeigt, dass ein Blick in die Geschichtsbücher nicht zwingend Muster enthüllt, die auch dieses Mal eintreffen. So haben Value-Aktien gegenüber Wachstumstiteln anders als in früheren Krisen zusätzliches Terrain verloren.

Eine weitere abnormale Entwicklung haben die Analysten des Makroresearchhauses Capital Economics gefunden, wie der heutige Chart des Tages zeigt. Erstmals seit drei Jahrzehnten haben sich kleinkapitalisierte Gesellschaften – die Small Caps – vom Rest des Aktienmarktes abgekoppelt. Eine Tendenz, die sich mit der Coronakrise weiter zugespitzt hat.

Über die Gründe lässt sich spekulieren, die Analysten von Capital Economics haben noch keine Antwort bereit. Hauptsächlich dürfte es daran liegen, dass besonders in den USA der Aktienmarkt zuletzt vor allem von wenigen Tech-Aktien nach oben getrieben wurde – auch während der jüngsten Erholungsrally (vgl. Chart des Tages vom 30. April).