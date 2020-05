Die amerikanische Notenbank Fed wird alles an US-Staatsanleihen kaufen, was im ersten Halbjahr emittiert wird. Das ergibt sich aus dem vorhergesagten Budgetdefizit der USA und den angekündigten Käufen des Fed. Dabei wird das Haushaltsdefizit wohl so gross sein wie nie: Man erwartet fast 4000 Mrd. $. Allein im April waren es fast 800 Mrd. $.

Die obige Grafik zeigt, dass es keine weiteren Käufer für die neuen US-Schulden (schwarze Linie) braucht neben der US-Notenbank (blaue Balken). Weder andere Länder noch Pensionsfonds, Haushalte oder Banken sind dafür notwendig.