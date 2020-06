Die Coronaviruspandemie ist nicht mehr Thema Nummer eins. In der Schweiz verharrt die Zahl der täglichen Neuansteckungen auf niedrigem Niveau. Die Lockerungen im öffentlichen Leben haben (noch) nicht zu einer zweiten Welle geführt.

In den USA sieht es anders aus. Auf den ersten Blick stimmen die sinkenden Fallzahlen zwar auch hier zuversichtlich. Das liegt aber grösstenteils an der Metropolregion von New York. Exklusive der Staaten New York, New Jersey und Connecticut verharren die täglichen Neuansteckungen in Amerika seit Anfang Mai knapp unter 20’000.