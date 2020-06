Was man in diesen Tagen und Wochen nicht alles über die schnelle Erholung an der Börse liest: Aktien würden sich von der Realwirtschaft abkoppeln, die Erholung sei angesichts der grössten Rezession seit Jahrzehnten nicht gerechtfertigt, der ganze Aufschwung sei vor allem von der Liquidität der Notenbanken getrieben.

Alle diese Argumente gehen am eigentlichen Punkt des Börsenhöhenflugs vorbei, schreibt der Londoner Broker Liberum – und zieht dabei eine simple Rechnung hinzu, die im heutigen Chart des Tages visualisiert ist. Im Zentrum steht der Diskontsatz, mit dem der gegenwärtige Wert der zukünftigen Gewinne – sprich der faire Wert einer Aktie – berechnet wird. Der Satz ist in den vergangenen Jahren wegen der tiefen Zinsen deutlich gesunken.