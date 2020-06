Viel wurde in den vergangenen Tagen über die Rolle der Kleinanleger in der jüngsten Aktienmarkterholung geschrieben. Etwa darüber, dass sich – in Ermangelung von alternativen Unterhaltungsmöglichkeiten wie Sportanlässen und Casinobesuchen – das Spekulieren an der Börse zu einem beliebten Zeitvertreib entwickelt hat.

Es ist nicht ganz einfach, die anekdotische Evidenz mit konkretem Zahlenmaterial zu untermauern. Doch es gibt durchaus Statistiken, die zeigen, dass in den vergangenen Monaten diverse Kleinanleger ohne Börsenerfahrung in den Markt geströmt sind. Diese neuen Akteure dürften mit ein Grund sein, weshalb spekulative Penny Stocks – also Aktien mit einem Kurs unter 1 in der jeweiligen Handelswährung – in der letzten Zeit aussergewöhnlich heftige Kursausschläge verzeichneten. Gerade solche Titel werden in einschlägigen Internet-Foren und in Börsenbriefen meist als besonders interessante Investmentformen angepriesen.