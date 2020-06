So kennt und braucht man sie, vor allem auch für das globale Wachstum. Ausgabefreudig wie eh und je. So zeigten sich die US-Konsumenten im Mai gemäss den Verkaufszahlen aus dem Detailhandel, die gestern veröffentlicht wurden. Doch die Amerikaner haben sogar einen Allzeitrekord geschlagen. Noch nie sind die Verkäufe von einem Monat auf den nächsten um 17,7% gestiegen (hellblaue Linie in der Grafik oben). Niemand hatte mit solch einem steilen Zuwachs gerechnet.

Die Zeichen mehren sich tatsächlich, dass die US-Wirtschaft den Erholungspfad eingeschlagen hat, selbst wenn die Aktivität in der Industrie noch zu wünschen übrig lässt (dunkelblaue Linie). Die aufgestaute Shoppingwut der Amerikaner machte sich über die breite Palette von Produkten bemerkbar.