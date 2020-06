Wenn Masse sich stark in eine Richtung beschleunigt, dann tritt eine Gegenreaktion auf, die in die entgegengesetzte Richtung läuft. Die Physik erklärt diesen Impuls mit dem Rückstoss. Übertragen auf die Finanzmärkte könnte ein ähnliches Phänomen diese Woche zu beobachten sein: Zahlreiche Konjunkturdaten stehen zur Veröffentlichung an. Im Mittelpunkt stehen die ersten Schätzungen für den Einkaufsmanagerindex PMI im Juni.

Es handelt sich um den einflussreichsten Frühindikator, der durch die Befragung von Unternehmen über Lage und unmittelbaren Ausblick ermittelt wird. In der Coronakrise und den weltweit verordneten Einschränkungen war er ungewöhnlich scharf zurückgegangen.