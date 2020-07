Gemäss den neuesten Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Zahl der Covid-19-Fälle global die Schwelle von 10 Mio. überschritten. Während sich einzelne Länder bereits der Normalität annähern, kämpfen andere noch immer mit den massiven Auswirkungen der ersten Welle.

Wo sich die einzelnen Staaten in diesem Prozess befinden, zeigt der obige Chart des Tages. Die Analysten von Citi haben dazu vier Faktoren betrachtet und zu einer einzigen Kenngrösse zusammengeführt. Die Daten stammen vom IT-Konzern Google, der mithilfe von Smartphone-Positionsdaten die Häufigkeit und die Dauer von Aufenthalten in Läden, Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs, am Arbeitsplatz und in Lebensmittelgeschäften und Apotheken misst. Ein niedriger Indexwert deutet auf ein verstärktes Social Distancing hin.