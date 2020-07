Das politische System in vielen Ländern ist in einer schweren Krise. Das Vertrauen in die Politik schwindet – gerade bei der jüngeren Generation. Der obige Chart zeigt Ergebnisse der European Values Study, einer regelmässigen Umfrage unter europäischen Bürgern. Demnach sehen 62,4% der Babyboomer die Demokratie als absolut wichtig an. Zur Generation der Babyboomer zählen alle Jahrgänge von 1946 bis 1964.

Die Generation der ab 1981 geborenen Millennials ist sich da nicht mehr so sicher: Für nur noch etwas über die Hälfte ist die Herrschaft durch das Volk unverzichtbar.