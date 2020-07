Technologieaktien dominieren die Börse. Ihr Anteil an der gesamten Marktkapitalisierung steigt stetig. Die Coronakrise scheint der Digitalisierung und damit ihrem Geschäftsmodell in die Hände zu spielen, während die Old Economy leidet. Statt beim Händler um die Ecke wird noch mehr bei Amazon bestellt. Und Unternehmen müssen mehr in die Cloud investieren, damit ihre Mitarbeiter im Home Office effektiv arbeiten können. Die Analysten des Researchhauses Capital Economics meinen, dass die Dominanz dieser Unternehmen nur durch eine umfassende Änderung in der US-Wettbewerbspolitik gebrochen werden kann.

