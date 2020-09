Wer in den vergangenen Jahren schwergewichtig auf Value-Aktien gesetzt hat, hat kein gutes Geschäft gemacht. Denn diese Titel – Substanzvaloren, die typischerweise niedrige Bewertungsgrössen aufweisen – blieben im Vergleich zu Wachstumstiteln (Growth) wie Apple oder Amazon deutlich zurück. Im amerikanischen Aktienmarkt beispielsweise dauert die Value-Schwäche respektive der Megazyklus der Wachstumsaktien nun schon seit 2006 an, was der längsten Phase einer stetigen Underperformance seit beinahe hundert Jahren entspricht – so weit, wie die Statistiken zurückreichen.

Auf den Value-Titeln, die im Aktienindex MSCI Europe schwergewichtig aus den Sektoren Finanz und Industrie stammen, lasteten in den letzten Jahren vor allem die enttäuschenden Wirtschaftsaussichten und die flache Zinskurve. Doch zurzeit scheint nicht einmal leiser Konjunkturoptimismus den Aktien auf die Sprünge zu helfen.