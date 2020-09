Im globalen Finanzmarkt nehmen chinesische Valoren eine immer wichtigere Rolle ein. Dazu gehören nicht nur die an der Börse Hongkong gehandelten H-Aktien, sondern vermehrt auch A-Aktien – die an den Festlandbörsen von Schanghai und Shenzhen in Lokalwährung gehandelten Titel in China ansässiger Unternehmen.

Im Zuge der schrittweisen Öffnung der chinesischen Kapitalmärkte wurden A-Aktien von Indexanbietern wie MSCI oder FTSE Russell verstärkt in die wichtigen Benchmarks aufgenommen. Damit landen diese Valoren immer öfter in den Portfolios hiesiger Investoren, die über passive oder aktive Anlagevehikel an der Entwicklung der Schwellenländer partizipieren wollen. Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel vollständig zu lesen.