Die revidierten BIP-Zahlen für die Schweizer Wirtschaft zeichnen ein weniger düsteres Bild des Einbruchs im laufenden Jahr als ursprünglich publiziert wurde. Teilweise ist dies ironischerweise auch auf weniger Wirtschaftsdynamik im Jahr 2019 zurückzuführen. Dieser positive Basiseffekt geht darauf zurück, dass die Berechnung der Veränderungsraten des BIP auf tieferem Niveau ansetzt, was folgende Quartale besser aussehen lässt.

Zudem sieht der Schaden, den das Virus in der hiesigen Gesamtwertschöpfung angerichtet hat, im internationalen Vergleich eher milde aus. Was Experten sonst oft als Schwachstelle der Schweizer Wirtschaft hervorheben, hat sich in dieser Krise bezahlt gemacht: die Dominanz des Pharmasektors. Gemäss Berechnung der UBS hätte das Wachstum hierzulande ohne die Pharmaindustrie seit dem Jahr 2000 jährlich um 0,5 Prozentpunkte tiefer gelegen.