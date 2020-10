Der europäische Bondmarkt hat im abgeschlossenen dritten Quartal gleich zwei Rekorde erzielt: Noch nie wurde innerhalb von drei Monaten ein höheres Volumen an Obligationen im Investment-Grade-Bereich emittiert, die den ESG-Richtlinien entsprechen – also die Bereiche Environment (Umwelt), Social (Soziales) oder Governance (Unternehmensführung) abdecken. Ebenfalls auf einem Höchststand notiert das Emissionsvolumen an sogenannten Social Bonds. Das zeigt eine Analyse von Goldman Sachs.

Die jüngste Entwicklung illustriert, dass der Nachhaltigkeitsgedanke der Anleger auch am Bondmarkt eine immer bedeutendere Rolle spielt. In den vergangenen vier Jahren hat sich das Quartalsvolumen der Emission von ESG-Obligationen auf gut 20 Mrd. € vervielfacht. Getrieben wurde diese Entwicklung hauptsächlich von grünen Anleihen, den Green Bonds (dunkelblaue Balken). Hierbei handelt es sich um Bonds, deren Emissionserlös für umweltschonende Projekte eingesetzt wird. Anfang September hat Deutschland seine erste grüne Bundesanleihe auf den Markt gebracht.