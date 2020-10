Der US-Arbeitsmarktbericht ist am Freitag besser als erwartet ausgefallen. Die Arbeitslosenquote fiel im September deutlicher als von vielen Beobachtern erwartet, auf 7,9%, von 8,4% im August. Wie sieht die Situation in Europa aus? Einen interessanten Einblick bietet der heutige Chart.

Er zeigt die Arbeitsmarktsituation in ausgewählten Eurostaaten. In den vier grössten Ländern haben Kurzarbeitsprogramme Schlimmeres verhindert. Um Entlassungen zu verhindern, subventionieren die Regierungen vorübergehend Engpässe der Unternehmen bei den Lohnkosten. Die Kurzarbeitshilfen (im Chart: mit hellroten Balken gekennzeichnet und als Schattenarbeitslosigkeit bezeichnet) sorgen also dafür, dass die offizielle Arbeitslosenrate (dunkelrote Balken) nicht noch höher liegt. Gemäss dem Forschungsinstitut Oxford Economics spielt das in den Niederlanden, in Belgien, Österreich und Portugal in der Praxis keine Rolle.