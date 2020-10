Während des coronabedingten Aktienmarkteinbruchs im März wurden risikoreichere Titel deutlich härter abgestraft: Relativ betrachtet erzielten grosskapitalisierte Unternehmen (Large Caps) eine bessere Kursperformance als kleine und mittelgrosse Gesellschaften (SMID Caps). Zu dieser Divergenz trugen wohl auch die eingetrübten Konjunkturprognosen bei. Denn zahlreiche Studien belegen, dass Nebenwerte tendenziell schlechter als Blue Chips abschneiden, sobald sich die Wirtschaft und das Gewinnwachstum abschwächen.

Dieser global zu beobachtende Trend (All Country World Index, hellblaue Linie) weist jedoch regionale Unterschiede auf. So sind in den USA die Stärkeverhältnisse zwischen gross- und kleinkapitalisierten Unternehmen ungefähr auf dem nach dem Märzeinbruch erreichten Niveau stehen geblieben (graue Linie). Seit einer Zwischenschwäche im Mai konnten die Large Caps tendenziell wieder an Terrain zulegen, wohl auch begünstigt durch die erfreuliche Kursentwicklung von Tech-Giganten wie Apple oder Microsoft. Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel vollständig zu lesen.