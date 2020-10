Donald Trump brachte gestern Abend die US-Aktienmärkte temporär zum Sinken. Er hatte die Parole herausgegeben, die Verhandlungen mit den Demokraten in Sachen weiteres Hilfspaket vor den Wahlen nicht weiterzuführen. Ein Präsident auf einem Medikamenten-Cocktail und Steroiden untermauert den Ruf des Aktienmonats Oktober, unter den volatilsten zu sein.

Die Aktienanalysten der Deutschen Bank haben die Mühe auf sich genommen, den täglichen Verlauf des S&P 500 seit 1928 zu dokumentieren und daraus einen Durchschnitt zu berechnen (dunkelblaue Linie). Somit erhält man einen «typischen» Jahresverlauf des Aktienindex, der entsprechend das saisonale Muster, Tag für Tag, wiedergibt. Gleichzeitig ist in der Grafik auch die Streubreite der Werte um diesen Mittelwert angegeben, und dies in der üblichen Form der Standardabweichung (Standard Deviation, hell- und mittelblaue Linien) nach oben und nach unten.