Die Berichtssaison zum dritten Quartal ist nun auch im europäischen Aktienmarkt angelaufen. Bislang haben zwar erst wenige Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt. Die ersten Signale stimmen jedoch zuversichtlich – etwa aus den Branchen Technologie, Industrie und Finanz.

Laut einer Zusammenstellung von Morgan Stanley hat es bislang die grosse Mehrheit geschafft, die zugegebenermassen sehr niedrig angesetzten Erwartungen in puncto Gewinn pro Aktie (Earning per Share, EPS) zu übertreffen. Die positiven Gewinnüberraschungen – definiert als eine Abweichung von der Konsensschätzung von mehr als 5% – übertreffen die negativen um 45 Prozentpunkte.