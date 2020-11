Die Euphorie über den von BioNTech und Pfizer angekündigten Impfstoff gegen Covid-19 ist mit Blick auf die obige Grafik leicht nachzuvollziehen (die untenstehende Version der Grafik lässt sich mit einem Klick vergrössern). Die langfristige Wirksamkeit des Impfstoffs – über zehn Jahre – liegt voraussichtlich deutlich über derjenigen der gängigen Lösungen gegen die reguläre Grippe. Diese haben einen Wirksamkeitsgrad von gerade mal 44%. Gemäss der Studie von Pfizer liegt die Wirksamkeit des Coronaimpfstoffs bei 90% und damit deutlich über den Erwartungen.

Die Grippeimpfung galt als Benchmark. Dass Pfizer eine viel höhere Wirksamkeit erreichen kann, wurde von Experten so nicht erwartet. Der Covid-Impfstoff befindet sich damit in der guten Gesellschaft von Präparaten gegen Mumps, Windpocken und Polio. Alles in allem sind dies sehr positive News für die Konjunkturentwicklung und die Finanzmärkte, selbst wenn es noch einige Zeit dauern wird, ehe der Impfstoff auf breiter Basis an die Bevölkerung verteilt werden kann. Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel vollständig zu lesen.