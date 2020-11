Wegen der grünen Färbung der Geldscheine trägt der US-Dollar den Übernamen Greenback. Politisch betrachtet wäre die Farbe Blau aber passender. Das hat sich während der US-Wahlen am 3. November bestätigt.

Blau ist die Farbe der Demokraten. Die 477 US-Bezirke, die den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden gewählt haben, machen 70% der amerikanischen Wirtschaftsleistung aus. Angeführt werden sie von den Bezirken Los Angeles, New York (Manhattan), Cook (Chicago), Harris (Houston) sowie Santa Clara (San José).

Der republikanische Kandidat Donald Trump hat zwar mit 2497 fünfmal so viele Bezirke gewonnen wie Biden, ihr wirtschaftliches Gewicht ist mit 29% des jährlichen Bruttoinlandprodukts aber nicht einmal halb so gross wie dasjenige der Biden-Bezirke.