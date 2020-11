Es ist überraschend ruhig geworden um den Brexit-Deal. Dabei läuft heute Donnerstag die eigentlich letzte Deadline ab für die Einigung auf ein ab Januar gültiges Handelsabkommen. Das virtuelle EU-Gipfeltreffen hätte die Gelegenheit geboten, den Deal von den Staats- und Regierungschefs durchwinken zu lassen und den nationalen Parlamenten zur Ratifizierung vorzulegen.

Dennoch wird an verschiedenen Märkten die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Briten und die EU auf einen Deal einigen, als hoch eingeschätzt. Wie der heutige Chart des Tages zeigt, wird an der britischen Wettbörse Smarkets die Wahrscheinlichkeit einer Einigung als so hoch wie kaum zuvor im laufenden Jahr bewertet (blaue Linie). Aber auch an den Devisenmärkten hält sich das Pfund Sterling aus relativer Sicht stark, sowohl zum Dollar wie zum Franken.