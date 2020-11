Gemäss der neuesten Umfrage von Bank of America unter den Fondsmanagern gibt es eine Anlageform, die alle anderen nächstes Jahr dominieren sollte: Anlagen in Schwellenländer. Gut die Hälfte der Befragten glaubt, dass Investitionen in diesen Märkten die Performance der US-Börse, von Gold, Bitcoin oder US-Immobilien im Jahr 2021 schlagen werden.

Diese Wette ist nachvollziehbar. Immerhin hinkt die Kursentwicklung der Aktien in den Emerging Markets den anderen Märkten, insbesondere der US-Börse, hinterher. Die Schwellenländertitel werden immer mehr zum «Value Play»: Sie werden durch ihre günstige relative Bewertung attraktiv. Zwar sind auch ihre Bewertungskennzahlen in die Höhe geschnellt, aber bei weitem nicht so stark wie die der anderen Börsen.