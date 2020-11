Schweizer Privathaushalte wenden 52% ihres Bruttoeinkommens für Konsumausgaben auf. Das sind monatlich 5296 Fr. pro Haushalt bei einem durchschnittlichen Einkommen, das sich in der Schweiz auf 10’114 Fr. beläuft. Diese Zahlen liefert das Bundesamt für Statistik (BFS) in seiner jährlichen Haushaltsbudgeterhebung. Sie beziehen sich auf das Jahr 2018.

Rund 12% des Bruttoeinkommens gehen für Steuern ab, weitere 10% für AHV- und Pensionskassenbeiträge etc. sowie knapp 7% für obligatorische Krankenkassenprämien. Das verfügbare Einkommen beläuft sich auf 7069 Fr. Das ist ein Mittelwert. Nicht alle Haushalte verfügen über die geschätzten 7069 Fr. Tatsächlich wiesen 60% aller Privathaushalte ein niedrigeres Einkommen auf.

Für Konsumausgaben verwenden die Haushalte 52% ihres Bruttoeinkommens. Jeder siebte Franken fliesst in die Ausgabenkategorie Wohnen und Energie (14% des Bruttoeinkommens). Für Verkehr werden 7% aufgewendet, für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 6%.

Die meisten Angaben dürften sich seither nicht wesentlich geändert haben, mit einer Ausnahme: 2018 flossen 11% des Bruttoeinkommens in Dienstleistungen des Gast- und Hotelgewerbes (6%) sowie in Unterhaltung, Erholung und Kultur (5%). Das wird im Jahr 2020, in dem monatelang Ausgangssperren galten und die Bevölkerung Ansammlungen meidet, ganz anders sein. Das Einkommen dürfte etwas geringer ausfallen. Aber dennoch bleibt die Frage, wohin der Teil der Mittel fliesst, der früher für Freizeitaktivitäten reserviert wurde. Vermutlich wird er auf die Seite gelegt. 2018 blieben den privaten Haushalten im Durchschnitt 1589 Fr. pro Monat oder 16% des Bruttoeinkommens zum Sparen übrig, teilt das BFS mit. Dieses Jahr dürften es mehr sein.

(Quelle des Charts: Bundesamt für Statistik)