Der Chef und Gründer des Elektroautoherstellers Tesla ist schnell unterwegs – seit diesem Jahr auch in finanzieller Hinsicht. Das zeigt sich an der globalen Reichstenliste, in der Elon Musk in den vergangenen Monaten durchgestartet ist. Wie der heutige Chart des Tages zeigt, ist Musk schon der zweitreichste Mensch auf Erden. Die Nummer eins, der Amazon-Gründer Jeff Bezos, ist bereits in Griffnähe.

Wie spektakulär Musks Reise durch die Welt der Reichen ist, zeigt sich daran, dass der Amerikaner allein in den vergangenen Monaten sein Vermögen um 127 Mrd. $ erhöht hat. So viel Geld besitzt heute neben ihm und Bezos einzig noch Microsoft-Gründer Bill Gates. Der Grund für diesen sprunghaften Aufstieg von Musk ist die spektakuläre Kursperformance der Tesla-Aktie. Seit Januar hat sich die Notierung fast versiebenfacht. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an