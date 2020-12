Etwas läuft schief in den westlichen Demokratien. In auffällig vielen Industrieländern gibt die Mehrheit der Bevölkerung an, dass das System sie im Stich lässt. In Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Grossbritannien, Australien, den USA, den Niederlanden und Kanada ist dies der Fall – ausserdem sagt dort nur eine Minderheit, dass sie eine wirtschaftliche Verbesserung ihrer Lage in den nächsten fünf Jahren erwartet.

Der Citi-Stratege Matt King sieht nicht nur eine ökonomische Malaise in diesen Ländern, sondern auch ein humanitäres Problem: Es scheint einen Zusammenhang zwischen der Unzufriedenheit mit dem System und der Anzahl von Covid-19-Todesfällen zu geben. Je mehr man dem System misstraut, desto höher sind die Sterbefälle relativ zur Bevölkerung, wie die obige Grafik zeigt. Unabhängig davon, ob das Land eine freiheitliche Demokratie (grüner Punkt), ein Mischsystem (gelb) oder ein unfreies System (rot) ist. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an