Die Schweizerische Nationalbank (SNB) führt am Donnerstag die vierte und letzte ihrer diesjährigen geldpolitischen Lagebeurteilungen durch. Vergangenen Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank die Absicht bekanntgegeben, mehr Anleihen am Markt aufzukaufen. Die Beschlüsse hielten sich aber im Rahmen der Erwartungen. Vor allem hielt sich die EZB mit allfälligen Warnungen vor den Folgen der Eurostärke zurück. Für die Nationalbank ist das von Bedeutung.

Die Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber ihrem grössten Konkurrenten am Devisenmarkt deutlich aufgewertet: 1 € kostet inzwischen 1.21 $. Indirekt nimmt dieser Kursanstieg auch etwas Aufwertungsdruck vom Franken gegenüber dem Euro. Kurse von 1.05 Fr./€ oder tiefer sind unwahrscheinlicher geworden. Die Nationalbank muss nicht mehr am Markt intervenieren, um solche Notierungen zu verhindern. Das unterstreicht auch der Chart.