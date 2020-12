Dem Jahr 2020, das viel menschliches Leid gebracht hat, ist ein Platz in den Geschichtsbüchern sicher. Denn kein Ereignis hat die Wirtschaftsentwicklung in den letzten Dekaden so massiv beeinträchtigt wie die Covid-19-Pandemie und die dagegen unternommenen Massnahmen.

Das unterstreicht der obige Chart von Bank of America, der Daten aus dem World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds (IWF) zusammenfasst: 93% der Volkswirtschaften weltweit dürften dieses Jahr ein schrumpfendes Bruttoinlandprodukt verzeichnen (roter, oranger und gelber Bereich). Während der Weltwirtschaftskrise der Dreissigerjahre – der einzigen Periode, die zumindest seit 1870 ansatzweise diesem Niveau nahekommt – lag dieser Prozentsatz in der Spitze bei rund 84.