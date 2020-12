Wer in New York eine Wohnung sucht, kann sich freuen. Mietwohnungen sind so günstig wie zuletzt vor fast zehn Jahren. Für die Medianwohnung in Manhattan wurde im November 2957 $ pro Monat bezahlt. Inklusive Vergünstigungen – wie Gratismonate – waren es gar nur 2743 $. Das sind 22% weniger als im November letztes Jahr.

Der Rückgang überrascht kaum. Das kulturelle Leben in New York ist im Tiefschlaf, und die Bürotürme stehen mehrheitlich leer. Vom pulsierenden Leben der Metropole ist nichts zu spüren. Darunter leidet Manhattan besonders. Mit 15'130 sind dreimal so viele Wohnungen verfügbar wie im Vorjahr.