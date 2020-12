An den globalen Aktienbörsen setzt sich zum Jahresende die Erholung fort – so auch in New York, wo der Leitindex S&P 500 auf einem Allzeithoch notiert. Der Stimmung zuträglich sind sowohl der Abschluss des Handelsabkommens zwischen Grossbritannien und der Europäischen Union als auch die Unterzeichnung des US-Stimuluspakets durch Präsident Donald Trump.

Die Avancen am Aktienmarkt stehen in Kontrast zur konjunkturellen Entwicklung, die zurzeit von einer Verschärfung der Covid-19-Massnahmen getrübt wird. Zwar hoffen die Anleger weiterhin auf den baldigen Beginn flächendeckender Impfprogramme, doch sorgen die jüngst aufgetretenen Virusmutationen erneut für Unsicherheit. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an