Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verfolgt mit ihrer Anlagepolitik nicht das Ziel, einen möglichst hohen Gewinn zu erwirtschaften. Vielmehr stehen bei den Anlagen Liquiditäts- und Sicherheitsüberlegungen im Fokus. Dennoch kann sich der Performanceausweis der SNB auch im schwierigen Jahr 2020 sehen lassen.

Am kommenden Freitag wird die SNB das Finanzergebnis für das Gesamtjahr 2020 veröffentlichen. Doch die Ökonomen der UBS nehmen es schon vorweg, indem sie den Anlageerfolg für das Schlussquartal anhand der Zusammensetzung des Portfolios schätzen. Die Ergebnisse der ersten drei Quartale hat die SNB bereits veröffentlicht. Die Aktienrally, die im vierten Quartal nochmals an Momentum zugelegt hat, hinterlässt auch im SNB-Portfolio positive Spuren (hellgraue Balken). Mit einer Allokation von etwa 175 Mrd. Fr. in Aktien dürfte der Quartalsgewinn dieser Anlageklasse gemäss UBS über 20 Mrd. Fr. betragen.