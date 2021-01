Investoren setzen voll auf Aktien. Das zeigen die Analysten der Deutschen Bank: In den vergangenen zwei Monaten sind mit 190 Mrd. $ so viele liquide Mittel in Aktienfonds geflossen wie noch nie zuvor. Auch gemessen an den verwalteten Vermögen sticht der Zufluss heraus. 1,1% aller Gelder wurden in Aktienfonds investiert. In den vergangenen zehn Jahren war der Anteil nur Anfang 2013 höher.

Geht es nach der Deutschen Bank, wird der Trend nicht abbrechen: Er entwickelt sich analog zum globalen Einkaufsmanager, der laut der Deutschen Bank in den nächsten Monaten und Jahren avancieren dürfte.