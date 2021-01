Am Mittwoch ist es so weit: Joe Biden übernimmt als 46. Präsident der USA die Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger Donald Trump. Für den Dollar könnte dann eine Kurssteigerung bevorstehen. In den Wochen nach der Amtseinführung wertet er sich in der Regel auf. Das haben die Analysten der Bank Nordea anhand des Euro-Dollar-Wechselkurses berechnet.

Der Chart zeigt die Performance des Währungspaars jeweils in den fünf Wochen nach der Inauguration des amerikanischen Präsidenten. Seit dem Jahr 1974, als Gerard Ford seinen Amtseid leistete und den zurückgetretenen Richard Nixon ablöste, wertete sich der Dollar in neun von zwölf Fällen gegenüber der D-Mark resp. dem Euro auf. Am grössten war der Präsidentenbonus für den Dollar bei Ronald Reagan, der 1981 zum ersten und 1985 zum zweiten Mal das Amt übernahm. Nur bei Jimmy Carter (1977) sowie George Bush senior (1989) und junior (zweites Mandat 2005) schwächelte die US-Währung zu Anfang.