Immer wieder ist Bitcoin in aller Munde – sei es weil die Kryptowährung in Sachen Kursrally alles andere in den Schatten stellt oder weil mal wieder ein Absturz zu hohen Verlusten führt. Das Auf und Ab hält Experten und Anleger auf Trab.

Die Analysten der Deutschen Bank haben die grössten Vermögensblasen seit dem siebzehnten Jahrhundert genauer unter die Lupe genommen. Dabei haben sie auch die Entwicklung des Bitcoins und des NYSE FANG+ Index in die Berechnungen einbezogen. Der Aktienindex NYSE FANG+ bildet die meistgehandelten Technologiewerte ab, beispielsweise Facebook, Apple, Netflix und Google. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an