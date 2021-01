Die zyklischen Aktien – also solche, die besonders positiv auf eine Konjunkturerholung reagieren – sind bei den Anlegern momentan beliebter als defensive Titel. Sie sind so begehrt, dass die Analysten von Morgan Stanley warnen: «Der Bullenmarkt braucht eine Pause.» Die obige Grafik zeigt, dass die Outperformance der Zykliker an der US-Börse so rasant wie nie zugenommen hat. Gemessen wird das an der Divergenz zwischen der aktuellen Outperformance und ihrem 52-Wochen-Durchschnitt.

Die Umschichtung in zyklische Aktien sei im Vergleich zu vorherigen Erholungsphasen zu weit fortgeschritten. Das heisse nicht, dass zyklische und kleinkapitalisierte Werte dieses Jahr nicht eine Überrendite erzielen würden – «aber kurzfristig sind Rückschläge wahrscheinlich». Ein weiteres Warnzeichen: Der Stimmungsindikator der kleinen Unternehmen in den USA kühlt sich nun wieder ab. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an