Italien steckt seit Wochen in einer Regierungskrise. Bis Dienstag hat der Parlamentspräsident Zeit auszuloten, unter welchen Bedingungen die bisherigen Koalitionspartner bereit sind, sich doch noch einmal zusammenzuraufen und weiterzuregieren. Es wäre bereits die dritte Regierung in der laufenden Legislaturperiode, die 2018 begonnen hat und 2023 enden sollte, falls nicht früher Neuwahlen ausgerufen werden.

Das bisherige Kabinett war ein Jahr und vier Monate im Amt gewesen. Das ist wenig – aber immer noch mehr als gewöhnlich. Die durchschnittliche Amtsdauer einer italienischen Regierung beträgt dreizehn Monate. Italien hält damit unter den Partnerstaaten einen einsamen Rekord, wie der heutige Chart zeigt. Er vergleicht die durchschnittliche Dauer von Regierungen in den vier grössten westeuropäischen Ländern. Die Angaben sind in Jahren aufgeführt. Das Vereinigte Königreich bringt es auf 3,3 Jahre, Spanien auf 2,7 Jahre pro Kabinett.