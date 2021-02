Der «Aufstand der Kleinanleger» und die dadurch ausgelösten Kursausschläge in Aktien wie GameStop und Co. haben das Marktgefüge kräftig durchgeschüttelt. Das zeigt der Volatilitätsindex Vix, der die erwarteten Schwankungen des US-Leitindex S&P 500 über die kommenden dreissig Tage abbildet und deshalb auch als Nervositätsbarometer bezeichnet wird. Nachdem der Vix in den ersten Tagen des neuen Jahres zwischen 20 und 25% gependelt hatte, sprang er im Zuge der jüngsten Vorkommnisse deutlich über die Schwelle von 30%.

Auf andere Marktsegmente wie Anleihen oder Währungen ist die Nervosität allerdings nicht übergeschwappt. Die Prämien (Spreads) der Credit Default Swaps (CDS) etwa, mit denen sich Bondbesitzer gegen einen Zahlungsausfall absichern können, haben sich kaum bewegt.