Die Researchabteilung der UBS bricht eine Lanze für europäische Fondsmanager. Ausgerechnet im turbulenten Jahr 2020 haben sie ihren Anlegern den grössten Mehrwert seit zwanzig Jahren beschert. Wie die obige Grafik mit den Überrenditen (Excess Returns) zeigt, haben aktiv handelnde Fondsmanager den Vergleichsindex (Benchmark) nach Abzug der Kosten im Durchschnitt um 2,7 Prozentpunkte übertroffen.

Für UBS-Analyst Mike Werner kommt dieser Befund nicht überraschend. «Gemäss Theorie sollten den aktiven Fondsmanagern ihr Wissen und ihre Erfahrung in solchen schwankungsanfälligen Börsen zugutekommen», schreibt er in einer Studie. Auch für die regelmässigen FuW-Leser kommt dies kaum unerwartet. In der Schweiz haben Fondsmanager vergangenes Jahr ebenfalls überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an