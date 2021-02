Der rote Teppich für Bankaktien wäre eigentlich ausgerollt. Zum einen prognostizieren nicht wenige Ökonomen einen deutlichen Konjunkturaufschwung in der zweiten Jahreshälfte. Somit dürfte auch die Kreditnachfrage anziehen. Darüber hinaus ist die Zinsstrukturkurve, vorab in den USA, steiler geworden. Denn während sich die Kurzfristzinsen kaum bewegen, sind die Risikoprämien in den langen Laufzeiten der Obligationen gestiegen.

Den Banken kommt eine steilere Kurve in der Regel zugute. Denn die Finanzhäuser leihen sich kurzfristig Geld, zu rekordniedrigen Zinsen, und verleihen es in Form von längerfristigen Krediten weiter, wofür sie höhere Zinsen einstreichen. Wenn die Langfristzinsen steigen, weiten sich die Margen der Banken aus, und der Gewinn wird üppiger. In der Grafik sind Perioden mit einer steileren Zinskurve auszumachen. Der obere Teil der Grafik stellt die Differenz zwischen den Dreimonatszinsen der USA und dem Zins auf eine zehnjährige Staatsobligation dar (schwarze Linie). Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an