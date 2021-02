Baseball-Legende Alex Rodriguez plant eine. Der einstige Quarterback der San Francisco 49ers und Kämpfer gegen Rassismus Colin Kaepernick auch. Basketball-Legende Shaquille O’Neal hat sie schon seit Monaten: eine Spac. Das Kürzel steht für Special Purpose Acquisition Company.

Bei diesen Vehikeln handelt es sich um Blankoscheck-Gesellschaften, mit denen Unternehmer am Kapitalmarkt Geld aufnehmen, mit dem Ziel, private Unternehmen an die Börse zu bringen.

Im vergangenen Jahr entwickelten sich die Spac zum Renner. Laut der Bank of America wurden in den USA damit 106 Mrd. $ aufgenommen. Setzt sich der bisherige Trend fort, wird es 2021 gar noch mehr sein. Die Bank of America rechnet im laufenden Quartal mit einer Rekordsumme. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an