Wie kräftig wird die Rückkehr der Inflation ausfallen? Steigende Preise sind dringend erwünscht, erhöhen sich doch dadurch nicht zuletzt die Gewinnmargen der Anbieter, weshalb der «reflation trade» für steigende Aktienkurse sorgt. Verteuern sich Waren und Dienste jedoch zu schnell und zu kräftig, kann das Gegenteil passieren: Die Zinsen steigen und dämpfen die Kurserwartungen an den Börsen. Deutlich höhere Notierungen von Roh- und Grundstoffen, zum Teil in Verbindung mit Lieferengpässen, lassen eher Letzteres befürchten. Die Entwicklung der Konsumentenpreise in den USA dagegen spricht für Entwarnung. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an