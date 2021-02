Im europäischen Aktienmarkt ist die Berichtssaison zum vierten Quartal 2020 voll im Gange. Gemessen am MSCI Europe haben fast die Hälfte aller Indexvertreter ihre Resultate vorgelegt. Und das Zwischenfazit stimmt zuversichtlich. Denn laut einer Zusammenstellung von Morgan Stanley hat es bislang die grosse Mehrheit geschafft, die Gewinnerwartungen (Earnings per Share, EPS) zu übertreffen.

Die positiven Überraschungen – definiert als eine Abweichung von der Konsensschätzung von mehr als 5% – übertreffen die negativen um 44 Prozentpunkte. Wie der obige Chart illustriert, entspricht dieser Zwischenstand dem höchsten Wert seit Beginn der Datenerhebung 2007. Dabei sind es vor allem die Substanzunternehmen (Value), die starke Ergebnisse abliefern. Nicht ganz so positiv fallen die Resultate der wachstumskräftigen Gesellschaften (Growth) aus. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an